Suuren Journalistipalkinnon ehdokkaat julki – ehdokkaina muun muassa Lännen Median Jussi Orell, Aamulehden Riina Nevalainen ja TS Kirja -klubi

Suuren Journalistipalkinnon ehdokkaat julkistettiin torstaina aamupäivällä.

Vuoden journalistiseksi pomoksi on ehdolla muun muassa Lännen Median uutispäällikkö Jussi Orell.

Orell on aloittanut työuransa 2003 Turun Sanomissa uutistoimittajana. Turun Sanomissa hän on ollut niin paikallis-tv:n toimittajana, oikeustoimittajana, uutispäällikkönä ja uutistoimituksen päällikkönä.

Vuonna 2015 Orell siirtyi Lännen Median palvelukseen uutispäälliköksi.

Orell on työkavereiden mukaan hyvähermoinen, pitkäjänteinen, kannustava, mukava ja uutiset vainuava kollega. Häneltä ei hermot petä, vaikka eteen tulisi yllättävä uutistilanne.

– Ehdokkuus on iloinen yllätys. Vaikka tässä on henkilö ehdolla, kiitos kuuluu koko toimitukselle. Meidän virtuaalitoiituksessa yhteistyön pelaaminen on äärimmäisen tärkeätä, Orell sanoo.

Muut vuoden journalistinen pomo -sarjan ehdokkaat ovat Aamulehden toimituspäällikkö Riina Nevalainen ja Uutissuomalaisen uutispäällikkö Matti Pietiläinen.

Nevalaista kehutaan muun muassa siitä, että hän uskoo kiitoksen voimaan.

Journalistinen pomo -sarjan finalistit tulevat pääkaupungin isojen medioiden ulkopuolelta.

Vuoden journalistinen teko -kategoriassa kisaa Turun Sanomien suosittu TS Kirja -klubi. Kuukausittain järjestettävässä yleisötapahtumassa toimittajat ja kirjailijat keskustelevat kirjallisuudesta.

TS Kirja -klubia alusta asti vetämässä ollut Turun Sanomien kulttuuritoimituksen päällikkö Tuomo Karhu on iloinen ehdokkuudesta.

– Ihan sikahyvältä tuntuu. Eihän tällaista tehdä näinä aikoina ja on tämä ponnistus ollut. Lukemisen tasosta on oltu huolissaan ja tämä on meidän panoksemme lukemisen hyväksi.

TS Kirja -klubia vetävä Jaakko Mikkola on niin ikään mielissään.

– Ajattelimme, että tällaiselle keskustelutapahtumalle olisi tilausta ja niin on myös ollut, Mikkola sanoo.

Muut kategorian ehdokkaat ovat Vastalääke.fi -verkkosivusto ja Apu Juniori -aikakauslehti.

Vuoden jutuiksi ehdolla ovat Iltasanomien Elina Rannan juttu Instrumentariumin kyseenalaisesta koulutustapahtumasta, Yleisradion Riku Roslundin ja Jaakko Mäntymaan juttu yksityisten hoivakotien puutteista sekä Helsingin Sanomien Paavo Teittisen ja Katri Kallionpään juttu kulttuurivaikuttaja Veijo Baltzarin pimeästä puolesta.

Vuoden journalisteiksi ehdolla ovat Al-Holin pakolaisleirillä ensimmäisenä vieraillut Yleisradion Antti Kuronen, Imagen Sonja Saarikoski ja Helsingin Sanominen Paavo Teittinen.

Vuoden juttu, Vuoden journalistinen teko, Vuoden journalistinen pomo ja Vuoden journalisti -palkintojen voittajat päätetään keskiviikkona 11.3.2020 ja julkistetaan suorassa tv-lähetyksessä MTV3-kanavalla klo 20 alkaen.

Suuri Journalistipalkinto on Suomen merkittävin journalismille vuosittain annettava tunnustus. Kilpailun tarkoituksena on tukea ja edistää hyvää journalismia sekä vahvistaa vastuullisen suomalaisen median asemaa yhteiskunnassamme.