Suunnitteletko 3G-matkaa? Lue isovanhempien kanssa matkustavan Aaltosen perheen vinkit onnistuneeseen lomareissuun

Kolmen sukupolven yhteiset lomamatkat kasvattavat suosiotaan. Aaltosen nelihenkinen perhe on tottunut matkustamaan isovanhempien kanssa ja kertoo, mikä siinä on parasta.

Nelihenkisen Aaltosen perheen kotisohvalla istuu jälleen tuttu reissuporukka: Laura ja Ville Aaltonen ja lapset Edvin ja Aino sekä Lauran vanhemmat Riitta ja Sakari Toiviainen ja Villen äiti Hanni Tiensuu.

Ulkona hämärtyy lokakuinen ilta, joten on hyvä hetki suunnitella ensi kesän yhteistä lomamatkaa. Jos Edvin ja Aino saisivat päättää, etelän lämpöön lähdettäisiin jo talvella. Kaikkien yhteinen toive on se, että hotellissa on uima-allas ja että sinne on lentokentältä lyhyt matka.