"Susia on siedettävä entistä paremmin" – kesälampaiden kohtalo huolestuttaa saaristossa

Tietyissä koiraroduissa on laumanvartijoita, niistä saattaisi olla apua. Suosittelen tutustumaan kyseisiin rotuihin, ja kasvattajilta saa apua käytännön asioissa. Monet rodut on alkujaan jalostettu työkoiriksi, rakenteen ja luonteen on pitänyt "natsata", että yksilö on sopinut määrättyyn työhön avusta- maan.