Turussa elokuussa 2017 tapahtuneessa joukkopuukotuksessa kuoli kaksi ja loukkaantui kahdeksan ihmistä. Juttu on ainoa rangaistukseen johtanut terrorismirikoskokonaisuus Suomessa.

Keskusrikospoliisin selvityksessä on ollut noin 130 terrorismiin liittyvää juttua. Rangaistukseen on johtanut vain Turun isku. Lännen Median tietojen mukaan poliisi on myös estänyt neljä iskua Suomessa. Suojelupoliisin mukaan rikosvastuu toteutuu par...

