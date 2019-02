Supo ei kommentoi, onko Syyriassa vangittujen Isis-taistelijoiden joukossa suomalaisia: "Kysymys liittyy operatiiviseen toimintaamme"

Supon mukaan Suomesta on lähtenyt Syyriaan ja Irakin konfliktialueille terroristijärjestön vierastaistelijoiksi yli 80 tunnistettua henkilöä. Heistä noin 20 on kuollut.

Suojelupoliisi ei kommentoi, onko Syyriassa vangittujen Isis-taistelijoiden joukossa Suomen kansalaisia.

– Me emme valitettavasti voi kommentoida sitä, onko Syyriassa vangittujen joukossa myös suomalaisia, koska kysymys liittyy meidän operatiiviseen toimintaamme, sanoo Supon viestintäasiantuntija Minna Passi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aiemmin vaatinut Britanniaa, Ranskaa, Saksaa ja muita eurooppalaisia liittolaisia ottamaan vastaan Syyriassa vangitut 800 Isis-taistelijaa. Trump kirjoitti Twitterissä, että Euroopan maiden pitäisi saattaa taistelijat oikeuden eteen.

Supon mukaan Suomesta on lähtenyt Syyriaan ja Irakin konfliktialueille terroristijärjestön vierastaistelijoiksi yli 80 tunnistettua henkilöä. Heistä arviolta noin 20 on kuollut ja noin 20 palannut takaisin. Suurin osa kyseessä olevista henkilöistä matkusti konfliktialueille jo vuosina 2012-2016.

Lähtijöiden todellinen määrä on luultavasti suurempi, sillä kaikki lähtijät eivät ole välttämättä tulleet viranomaisten tietoon.

Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan

Viranomaisarvion mukaan Syyrian ja Irakin konfliktialueelle matkustaneiden naisten määrä eri puolilta maailmaa on huomattavan korkea. Suomesta on matkustanut Supon mukaan Syyrian ja Irakin konfliktialueelle parikymmentä täysi-ikäistä naista ja arviolta noin 30 lasta, joista noin puolet on tyttöjä ja puolet poikia. Osa näistä lapsista on jo täysi-ikäisiä. Konfliktialueella on myös syntynyt lapsia, joilla on kytkös Suomeen.

Supon aiemman arvion mukaan on mahdollista, että vierastaistelijoiksi lähteneitä pyrkii palaamaan Suomeen jatkossakin ja pahimmillaan he voivat aiheuttaa uhkaa Suomen kansalliselle turvallisuudelle kohonneen terroriuhan myötä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi aiemmin Ylelle, että Suomella ei ole mitään mielenkiintoa ottaa vastaan Isis-vankeja Syyriasta.

Perustuslaissa on kuitenkin säädetty liikkumisvapaudesta. Sen mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, karkottaa maasta eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan.

Eduskunnan käsitelevänä on parhaillaan hallituksen esitys, jossa ehdotetaan kansalaisuuslain muuttamista. Kyse olisi siitä, että tiettyihin vakaviin rikoksiin syyllistynyt henkilö voisi menettää Suomen kansalaisuuden, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus.