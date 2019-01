SuPerin kysely hoivayrityksistä: Aamuneljältä herännyt vanhus saa aamiaisensa ja lääkkeensä vasta puolenpäivän aikaan

Suomen asukasluku 5.8 milj. Olaan perustamassa lisää hyvä veli järjestelmää ja sotkua maakuntien muodossa. Aivan tarpeetonta Keskustan ja Kokoomuksen suhmurointia. Suomessa paras ratkaisu ja toimivin on .kun järjestäjiä on vain yksi. Silloinhoito on tasapuolisen hyvää riippumatta siitä asutko Mannerheimintiellä tai Nuorgamissa. Tällaista mallia ei vaan päättäjät halua kun ei ole tarpeeksi hyväpalkkaisia johtajien suojstyöpaikkoja.