Super Hornetissa tarjotaan Suomelle sopivaa amerikkalaishävittäjää – Operointi olisi halpaa ja erikoiskoneella Growlerilla suojattua, mutta ei ilman kysymysmerkkejä

Miksi Venäjä tuhoaisi kaiken? Maata ei pysty miehittämään ohjuksilla. Siihen tarvitaan maajoukkoja. Venäjällä olisi vastassa 280 000 miestä plus kansan kapinaliikkeet. Mitä niin arvokasta Suomessa on, että Venäjän kannattaisi uhrata niin paljoa? Hävittäjillä Suomen ilmapuolustus on uskottava rauhanaikana. Se tarvitaan, mutta ei ole ilmainen.