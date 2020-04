Suosittua 112 Suomi -sovellusta laajennetaan välittämään viranomaistiedotteita – uudistuksen tavoitteena vähentää huhuja ja yhteenottoja hätänumeroon

En ole koskaan kuullutkaan mistään 112-sovelluksesta, joka ilmeisesti suosittu viranomaisten keskuudessa. Mulla on kännyssä vain 2G kun muut ei kuulu. Verkon kattavuus on aina ollut kurja näillä tienoilla, operatöörit vain väittävät, että vika on käyttäjän laitteissa, vaikka niitä laitteita on kolmea eri merkkiä. Hassusti ne laitteiden viat tänne kertyy...Ulos pitää pihalle mennä soittamaan puutalosta, jos kännyssä jokin muu kuin 2G. Pitäkööt viranomaiset ne sovelluksensa ja tiedotteensa, nyt covid-19 -aikana on jo nähty, kuinka pahasti myöhässä ja keskenään ristiriidassa ne ovat.