Suomi syrjäytti Ruotsin parlamentin tasa-arvossa – Tarkastuslaskenta nosti naisten osuuden uudessa eduskunnassa 46,5 prosenttiin

Ei eduskunnan sukupuolijakauma ole mikään tasa-arvon mitta. Oikea tasa-arvo on mahdollisuuksien tasa-arvoa eli jos miesten ja naisten pääsyyn eduskuntaan ei vaikuta heidän sukupuolensa niin silloin ollaan tasa-arvoisia. Naisia on vähemmän eduskunnassa mutta johtuuko se syrjinnästä? Ei mielestäni vaan syitä on monia, onhan miehiä enemmän ehdollakin yms. Ylipäätään on matemaattisestikin aika epätodennäköistä, että sukupuolijakauma menisi 50/50