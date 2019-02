Suomi-rata lyhentäisi junan matkustusaikoja, Oulun kauppakamarin johtaja haluaa kaksoisraiteen Ouluun saakka

Pitää huutaa ja rummutta isommalla äänellä, kyllä vain. Mutta riittääkö sekään? Erityisesti Tampereen seudulla on erittäin voimakas vaikutusvalta ja painostus pääkaupunkiseudun suuntaan, kun siellä keksitään jotain tällaisia suuria investointeja vaativia hankkeita. Onhan näitä esimerkkejä tässä viime vuosilta pilvin pimein, ratikkahanke viimeisimpänä. Siihenkin Tampere saa rahaa myös valtion budjetista. Onhan se merkillistä, että tätä on nykyään tämä alueellinen tasa-arvo. On todellakin järkevämpää lähteä siitä, että koko päärata on saatava asianmukaiseen kuntoon, ennen kuin aletaan hifistellä jotain tunnin yhteyksiä Etelä-Suomeen. Silloin puhutaan aidosti koko valtakunnan edusta. Täytyy muistaa, että edelleen täällä Pohjanmaan radalla osa vuoroista ajetaan busseilla. Radan perusparannustyö kun on edelleen kesken, ja pääosin niukoista määrärahoista johtuen, kun urakka etenee niin hemmetin hitaasti.