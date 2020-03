Suomi on maailman onnellisin maa – jo kolmannen kerran peräkkäin

Vaikea uskoa tuota juttua. Meillä on itsemurhaluvut maailman huippuluokkaa ja nuorten mielenterveyshäiriöt aivan liian yleisiä. Vanhusten huollossakin on sanomista. Suomalainen on sitten ilmeisesti tyytyväinen omiin päättäjiinsäkkin vaikka ne tekisivät mitä. Perustuuko tuo ns. onnellisuus itsepetokseen eli siihen, että suomalaiset kertovat olevansa onnellisia kun eivät kehtaa paljastaa totuutta tai eivät sitten tiedä millaista olisi asua ja elää muualla. Suomalainen uskoo, että tässä maassa on hyvät päättäjät koska suomalaisia on opetettu kunnioittamaan esivaltaa tekipä se mitä tahansa ja siksi poliittinen meno tässä maassa on jatkunut samantyyppisenä jo vuosikymmeniä huolimatta siitä, että ketä siellä Arkadianmäen ongelmajätelaitoksessa eli eduskunnassa on töissä.