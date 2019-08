Suomi luuli tekevänsä ystävällistä pandapolitiikkaa Kiinan kanssa, mutta se olikin myytti – "On vaarallista määritellä kansainvälisiä suhteita erinomaisiksi", sanoo professori

Kiinan erityisalueet

Kiinalla on kaksi markkinatalouteen ja demokratiaan tottunutta aluetta: Hongkong ja Taiwan. Lisäksi Macao on maan erityisalue.

Hongkong on osa Kiinan kansantasavaltaa, mutta sillä on oma poliittinen ja taloudellinen järjestelmä, joka ei ole Kiinan tapaan yhden puolueen hallitsema. Sillä on oma toimeenpano-, lainsäädäntö- ja tuomiovalta sekä talous. Kiina vastaa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

Kiinan tasavalta eli Taiwan on käytännössä itsenäinen valtio. Konflikti Kiinan kanssa liittyy kamppailuun siitä, kumpaa valtiota ulkomaat pitävät ”oikeana Kiinana”. Taiwanin itsenäisyyden on hyväksynyt parikymmentä maata.