Suomi luovutti Euroopan neuvoston puheenjohtajuuden Ranskalle – "Me emme suojele hallituksia, vaan ihmisten oikeuksia"

Euroopan neuvoston ulkoministerikokousta puhutti kiista Venäjän asemasta. Soinin mukaan Venäjä haluaa pysyä Euroopan neuvoston jäsenenä, mutta maan on maksettava jäsenmaksunsa.

Suomen ulkoministeri Timo Soini (sin.) luovutti hetki sitten Euroopan neuvoston puheenjohtajuuden Ranskan Eurooppa-asiain valtiosihteerille Amélie de Montchalinille.

– Suomi aloitti puheenjohtajuutensa vaikeaan aikaan, ulkoministeri Soini sanoi Finlandiatalolla pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Tiedotustilaisuudessa oli paikalla myös Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjörn Jagland.

Euroopan neuvoston ulkoministerikokousta sekä Suomen puheenjohtajuuskautta on puhuttanut kiista Venäjän asemasta. Tiedotustilaisuudessa Soini totesi useampaan kertaan, että Venäjä on kertonut haluavansa pysyä Euroopan neuvoston jäsenenä.

– Jäsenyys edellyttää sitä, että Venäjää koskevat kaikki velvollisuudet. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Venäjän on alettava maksaa jäsenmaksunsa, hän Soini sano.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous vei Venäjän äänioikeuden pois Krimin valtaamisen jälkeen. Vastatoimena tälle Venäjä lopetti jäsenmaksunsa maksamisen.

Kansalaisten suojelu kaiken ytimessä

Tiedotustilaisuudessa Soini ja Jagland korostivat sitä, että Euroopan unionin yksi tärkein tehtävä on suojella Euroopan maiden kansalaisoikeuksia. Kansalaisoikeuksien on toteuduttava maitten poliittisesta tilanteesta ja vallanpitäjistä riippumatta.

Euroopan neuvoston ulkoministereiden kokouksessa jäsenmaat tekivät päätöksen, jolla kansalaisyhteiskunnan suojelua vahvistetaan.

Päätöksen taustalla näkyy huoli siitä, että kansanjärjestöjen toimintavapaus olisi kapenemassa Euroopan alueella.

– Ihmisten oikeudet on turvattava riippumatta siitä, millainen sen hetkinen hallitus tai poliittinen tilanne on menossa. Me emme ole suojelemassa hallituksia, vaan ihmisten oikeuksia, Soini korosti vielä tiedotustilaisuuden jälkeen paikalla olleille toimittajille.

Suomi on toiminut Euroopan neuvoston puheenjohtajana maana kuuden kuukauden ajan. Puheenjohtajuuden luovuttaminen oli yksi Soinin viimeisimmistä virallisista tehtävistä ulkoministerinä.