THL sanoo, että Suomessa päästään mahdollisimman vähin vaurioin, kun kansalaiset nyt toimivat terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Kokoontumista ja liikkumista koskevat ohjeet tähtäävät jo Suomessa olevan epidemian hidastamiseen. Todettuja tartuntoja on nyt 155.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo, että Suomessa on nyt tultu vaiheeseen, joka on tyypillinen infektioille.

– Olemme lähellä kynnystä, että on epidemia.

THL järjesti perjantaina tiedotustilaisuuden koronaviruksesta.

Tartuntamäärien kasvu on mennyt noin viikon perässä Tanskaa, Norjaa ja Ruotsia.

THL:n johtaja Mika Salmisen mukaan Suomessa ollaan edelleen varsin hyvin kärryillä, mihin tartuntaketjuun tai matkailuun tapaukset liittyvät.

– Tämä mahdollisuus tulee tiensä päähän, ehkä viikonlopun aikana saavutetaan muita Pohjoismaita. Tätä strategiaa jatketaan niin pitkään kuin mahdollista. Ketjujen selvittäminen jatkuu alueellisesti, koska tartuntoja ei ole samaa määrää eri puolilla Suomea.

Hoitohenkilökunta ei saisi sairastua

Tervahauta painotti, että terveysviranomaisten ohjeet eivät ole tehokkaita, jos ihmiset eivät toimi niiden mukaan.

– Hidastustyötä on tehtävä, virus on täällä jo.

Kaikki tähtää Tervahaudan mukaan siihen, että voidaan suojautua kansakuntana ja suojata monisairaita ihmisiä.

Erittäin tärkeää on, että hoitohenkilökunta ei sairastuisi. HUSissa tartuntoja on jo tavattu.

– Juuri nyt on oikea aika tehdä toimia, joita hallitus linjasi eilen ja muutoin arkeen annettuja ohjeita.

Tervahaudan mukaan myöhemmin nähdään, jos on tarpeellista tehdä muutakin.

– Tartuntatautilain nojalla paikallisilla viranomaisilla on mahdollisuus tehdä omia toimia ja hidastaa epidemiaa.

Ei heti terveyskeskukseen

Koronavirus tarttuu kohtuullisen nopeasti lähikontaktissa. Tarttuminen tapahtuu pisaratartuntana, aivastamisen tai yskimisen kautta, kun hengitetään suoraan naapurilta, tai pisarat laskeutuvat pinnoille, joista tulee kosketustartunta.

Salminen korostaa, että tauti on pääosin lievä ja heti ei pidä soittaa terveyskeskukseen ja tukkia sitä.

– Jos tulee vaikeampia oireita, kuume kestää pitkään ja särkyjä tulee, niin sitten otettava yhteyttä terveyskeskukseen. Jos kaikki ensimmäisen nuhan takia menevät terveyskeskukseen, vaikeita oireita sairastavat eivät pääse läpi ja tauti leviää odotushuoneissa.

Salminen painottaa, että töihin, kouluun ja opiskelupaikkaan ei saa mennä sairaana. Tauti podetaan kotona. Ohje koskee myös lieviä oireita. Lapset on pidettävä pois päivähoidosta pienellä kynnyksellä. Työnantajien toivotaan suhtautuvan ymmärtävästi tilanteeseen.

– On syytä lisätä video- ja puhelinneuvotteluja, kun se on mahdollista ja etätöitä. On vältettävä tilaisuuksia, joissa on paljon ihmisiä. Eikä kannata osallistuta liikuntaharrastuksiin.

– Ulkona liikkuminen on suositeltavaa, kaupassa voi käydä ostamassa välttämättömiä tarvikkeita, mutta ei kannata viettää aikaa ostoskeskuksissa. Ikäihmisiä ei pidä mennä tapaamaan, eikä pyytää lastenhoitajaksi.

Sosiaalisen kontaktien rajoittaminen voi jatkua pitkään, mutta se on parempi kuin kertarysäys.

Ei enää luokittelua epidemia-alueeksi

Maiden ja alueiden luokittelusta koronviruksen epidemia-alueeksi on päätettyä luopua, koska epidemiatilanne on muuttunut nopeasti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tällä hetkellä koronavirustartunnan saamisen riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa.

Suomen hallitus suositti, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Valtion järjestämät suuret seminaarit ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.

Lisäksi suositetaan, että epidemia-alueilta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa. Etätyötä tulee suosia, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lisäksi muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja siirtää.

Epidemia-alueelta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta sekä kahden viikon poissaolosta yhdessä palvelutuottajan tai koulutuksen järjestäjän kanssa.

Suositusten mukaan tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Kansalaisten tulee suositusten mukaan noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta riskiryhmien kanssa asioidessa. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet tai perussairaat.

Neuvontapalvelua laajennetaan

Koronavirustestien kohdalla siirrytään normaaliin käytäntöön, jossa lääkärin arvioon ja infektiolääkärin konsultaatioon perustuen otetaan testit. Tällä varmistetaan, että testit ovat varmasti kaikkien niitä tarvitsevien ulottuvilla.

Hallituksen mukaan kansalaisten tulee seurata ja noudattaa matkustusohjeita, sekä on tehtävä matkustusilmoitus, jos on välttämätöntä matkustaa. Matkustustiedotteiden ajantasaisuus varmistetaan ja Korona-infopisteet laajennetaan myös maarajoille.

Valtakunnallista neuvontapuhelinpalvelua laajennetaan vastaamaan kysyntää ja monikanavaisuutta lisätään. THL lähettää koronaviruksesta tietopaketin kaikille suomalaisille kotiin molemmilla kotimaisilla kielillä. THL:n resursseja lisätään asiantuntijatyön ja kansalaisten neuvonnan ja tuen varmistamiseksi. Lisäksi otetaan käyttöön kansalaisille suunnattu Koronavirustietoa sisältävä älypuhelinsovellus.

Suomi osallistuu rokotteen kehittämiseen osallistumalla kansainvälisten yleishyödyllisten organisaatioiden tukemiseen yhteensä 5 miljoonalla eurolla.

Laajemmat rajoittamistoimenpiteet vaativat hallituksen mukaan valmiuslainsäädännön käyttöönottoa. Kyse olisi esimerkiksi alueellisista rajoittamistoimenpiteistä, koulujen, päiväkotien, yliopistojen sulkemisesta, julkisen sektorin toiminnan rajoittamisesta, suurten kauppakeskusten sulkemisesta, matkustajalaivaliikenteen ja lentoliikenteen kieltämisestä sekä tapahtumien kieltämisestä.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11. maaliskuuta.

Muutoksia asepalveluun

Puolustusvoimat on ilmoittanut tekevänsä muutoksia varusmiesten ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien lomajärjestelyihin, koulutuksen toteuttamiseen sekä kertausharjoitusten järjestämiseen koronavirustilanteen vuoksi. Muutos astuu voimaan 13. maaliskuuta.

Viikonloppuvapaat alkavat perjantain sijaan poikkeuksellisesti lauantaina. Samalla siirrytään malliin, jossa yksi kolmasosa palveluksessa olevista on kerrallaan viikon verran lomalla, mitä seuraa kahden viikon palvelusjakso varuskunnassa. Päätökset lomien ajankohdista tehdään joukko-osastokohtaisesti.

Eri ryhmiin kuuluvien keskinäiset kontaktit varuskunnissa pyritään minimoimaan erilaisilla tila- ja liikkumisjärjestelyillä.

Puolustusvoimien mukaan asevelvollisten koulutuksen järjestelyillä ylläpidetään valmius ja varmistetaan Puolustusvoimien kyky täyttää lakisääteiset tehtävät ja normaaliolojen kriittisten tehtävien toteuttaminen.

Järjestelyn tavoitteena on hidastaa koronaviruksen leviämistä varuskunnissa ja vähentää varusmiesten altistumisriskiä. Samalla mahdollistetaan varusmieskoulutuksen jatkuminen.

Varusmiehiä ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia informoidaan erikseen järjestelyn vaikutuksista heidän palvelukseensa. Kertausharjoitukset perutaan toistaiseksi. Pääesikunta käskee erikseen keskeytetyn koulutuksen uudelleen käynnistämisestä.

Koulutustoimenpiteiden lisäksi Puolustusvoimat on varmistanut johtamisjärjestelynsä sekä muun muassa rajoittanut virkamatkustamista ja lisännyt etätöiden tekemistä läpi organisaation. Tavoitteena on koronaviruksen vaikutusten tasaannuttaminen ja minimointi.

Muutokset ovat voimassa toistaiseksi.