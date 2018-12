Suomi laahaa muita Pohjoismaita jäljessä valvontarangaistuksen käytössä

Yhdyskuntapalvelun suosio voi osaltaan selittää sähköisen valvonnan heikkoa menestystä

Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa sähköistä valvontaa käytetään rangaistuskeinona merkittävästi enemmän kuin Suomessa, kertoo Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Noora Lähteenmäki. Yksi syy voi olla Lähteenmäen mukaan se, että järjestelmä toimii Suomessa eri tavalla.

– Suomessa päätös jalkapannan soveltumisesta tuomitun rangaistukseksi tehdään tuomioistuimessa. Muissa maissa henkilö tuomitaan ensin vankeusrangaistukseen, ja tämän jälkeen tuomittu saa hakea täytäntöönpanoviranomaiselta oikeutta suorittaa rangaistus sähköisessä valvonnassa, Lähteenmäki sanoo.

Suomessa valvontarangaistus on myös otettu käyttöön vasta vuonna 2011. Suomessa selvästi suositumpi vaihtoehto vankeudelle on vuonna 1997 valtakunnallisesti käyttöön otettu yhdyskuntapalvelu. Se on hyvin tunnettu rangaistusmuoto, joka käytännössä kilpailee valvontarangaistuksen kanssa. Valvontarangaistus on usein vaihtoehto niille, jotka eivät yhdyskuntapalveluun pysty.

Yhdyskuntapalvelu on yleishyödyllistä, palkatonta työtä

Yhdyskuntapalvelu voidaan määrätä enintään kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeuden sijaan. Siihen voidaan määrätä myös ehdollisen vankeuden ohella, jos ehdollinen vankeusrangaistus on yli kahdeksan kuukautta pitkä.

Rikosseuraamuslaitoksen erikoistutkijan Jukka Leinosen mukaan viime vuonna yhdyskuntapalveluita tuli täytäntöönpantavaksi vajaat 2 000, mikä on noin kahdeksankertainen valvontarangaistusten määrään verrattuna. Määrä on laskenut reilussa kymmenessä vuodessa noin puoleen.

– Suurin selittävä tekijä on sama kuin valvontarangaistuksessakin. Rikoksiin, joista seurauksena olisi lyhyt vankeusrangaistus, syyllistytään yhä vähemmän. Sekin voi vaikuttaa, että asiakkaat ovat tutkimukseni esikartoituksen perusteella muuttuneet. He ovat yhä enemmän päihdeongelmaisia, ja päihdeongelmat ovat yhä syvempiä, Leinonen sanoo.

Rangaistuslajin valintaan vaikuttaa myös paljon rangaistuslajia pohtivan syyttäjän päätös pyytää seuraamusselvitys Rikosseuraamuslaitokselta.

– Rikoslain valvontarangaistusta koskevien tuomitsemisedellytysten mukaan yhdyskuntapalvelu on ensisijainen vaihtoehto ja valvontarangaistus voidaan tuomita, jos yhdyskuntapalvelun tuomitsemiselle on este. Tämä luultavasti kahmaisee valtaosan pantarangaistujen kohdejoukosta, syyttäjille tutkimukseensa kyselyn tehnyt Lähteenmäki kertoo.