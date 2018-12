Suomi 100 -satelliitti voi vihdoinkin päästä avaruuteen – laukaisua yritetään sunnuntai-iltana

Suomi 100 -raketin laukaisua yritetään huomenna sunnuntaina 2. joulukuuta. Avaruusyhtiö SpaceX on ilmoittanut, että laukaisua yritetään sunnuntai-iltana kello 20.32 Suomen aikaa.

Satelliitin avaruuteen vievän Falcon 9 -kantoraketin laukaisua on siirretty useita kertoja. Viimeksi laukaisua oli tarkoitus yrittää tämän viikon keskiviikkona 28. marraskuuta, mutta yritys peruttiin epävakaisen sään ja yläilmakehän voimakkaiden tuulten vuoksi.

Lopullinen päätös laukaisusta tehdään sunnuntaina noin 40 minuuttia ennen lentoonlähtöaikaa, eli Suomen aikaan ennen kello iltakahdeksaa.

Aalto-yliopistossa rakennettu satelliitti on odottanut laukaisua lähtövalmiina jo yli vuoden. Saman kantoraketin kyydissä avaruuteen lähtee yhteensä 64 piensatelliittia. Kyseessä on suurin määrä satelliitteja, mitä Yhdysvalloissa on laukaistu avaruuteen kerralla.

Kantoraketin kyydistä satelliitit vapautetaan 575 kilometrin korkeudessa olevalle radalle, joka kulkee lähes maapallon napojen ylitse. Suomi 100 -satelliitti vapautetaan noin 4 tuntia ja 30 minuuttia laukaisun jälkeen. Ensimmäistä yhteyttä satelliittiin yritetään muodostaa maanantaiaamuna.

Suomi 100 -satelliitti mittaa erikoisvalmisteisella radiolaitteistollaan lähiavaruudessa olevia avaruussääilmiöitä. Satelliitin kamera kuvaa avaruussään näkyviä merkkejä, esimerkiksi revontulia, sekä maapalloa ja erityisesti Suomea.