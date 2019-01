Suomessa voi nykyään nauttia ravintolaviinaa 22 tuntia vuorokaudessa – aukioloaikojen pidentäminen on lisännyt aamuöistä rähinöintiä

Anniskelupaikat saavat nyt olla omalla ilmoituksellaan auki aamuviiteen asti. Poliisin työssä se näkyy pahoinpitelyjen ja ilkivallan lisääntymisenä.

Suomessa voi nykyään nauttia ravintoloiden alkoholiantimista lähes kellon ympäri.

Vaikka anniskelun on päätyttävä viimeistään kello 4, siihen mennessä ostettuja alkoholijuomia on lupa nauttia ravintolassa vielä tunnin ajan. Ovet on suljettava viimeistään kello 5.