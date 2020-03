Kyllä yks suurimpia tuon alueen "häiriötekijöitä" nykyisin on Turkki ja sen presidentti Ardogan. Hän ihan puhtaasti oman vallanhalunsa kasvattamiseksi, jne. järjestelee asioita, että tilanne olis juurikin kuin nyt on. Hän pystyy estään pakolaisten tulon, jos haluaa, pistämällä Turkin ja Syyrian välisen rajan kiinni! Ja, miksi hän yleensä sotkeentuu Syyrian aisoihin ja jopa valtaa raja-alueelta itsellee lisää maata.. Oisko syy myös siinä, että Syyriassa on myös öljyä!!! Syyria, presidentti Assadin johdolla(Syyrian laillinen presidentti) ja Putin tukenaan hoitais ns.ongelmat Syyrian maaperällä. Turkki lietsoo koko ajan eripuraa ja käyttää Euroopan unionia hyväkseen sen kuin ehtii. Se miksi Turkki on niin "voimissaan" johtuu siitä, että se on Nato-maa ja amerikka siten osaltaan tukee Ardogania taustalla, se kun on USA:n etukin, että EU saataisiin hajaannuksen partaalle eli USA sais enempi sitten vaikutusvaltaa alueella.. Ja ei sovi unohtaa sitäkään, että USA haluais Syyrian Assadin kaatuvan juurikin öljyvarojen takia, Assad kun ei halua USA:n kanssa öljystä kauppaa tehdä.