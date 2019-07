Suomessa vieraileva brittialus nielee sisäänsä merivettä ja laskee ulos valtavia maihinnousuveneitä – Suomi harjoitteli Itämerellä kriisinhallintaa

HMS Albion

HMS Albion on Britannian kuninkaallisen laivaston maihinnousutukialus. Lyhenne HMS tulee sanoista "Her Majesty's Ship" ja Albion on muinainen Isoa-Britanniaa merkitsevä nimi.

Albionin kotisatama sijaitsee Plymouthissa HMNB Devonportissa, joka on Länsi-Euroopan suurin laivastotukikohta.

Alus tilattiin vuonna 1996 ja vesille se laskettiin noin kaksi vuotta myöhemmin. Käyttöönotto tapahtui vuonna 2001.

Voimanlähteenä toimii neljä Wärtsilän dieselmoottoria.

Kuningatar Elisabet II:n ja prinssi Philipin tytär, prinsessa Anne, on HMS Albionin sponsori.

Aluksen motto on "Fortiter, fideliter, feliciter". Vapaasti suomennettuna motto tarkoittaa rohkeutta, uskollisuutta ja menestystä.

Albion lähetettiin viime vuoden keväänä vahvistamaan Pohjois-Korean kauppasaartoa.