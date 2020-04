Suomessa todettu nyt yhteensä 2605 koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta tartuntaa, joista suurin osa Oulussa

Koko maassa on todettu nyt yhteensä 2605 koronavirustartuntaa, kertoo THL. Määrä on 118 enemmän kuin eilen keskiviikkona.

Tartunnoista suurin osa on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa on todettua 1 627 koronavirustartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronavirustapauksia on todettu nyt yhteensä 95 kappaletta, mikä on seitsemän enemmän kuin eilen keskiviikkona. Tartunnoista 78 on Oulussa, mikä on kuusi enemmän kuin eilen. Suurin osa uusista tartuntatapauksista on siis todettu Oulussa.

Oulu on yhä ainoa Pohjois-Pohjanmaan kunta, jossa on todettu yli viisi koronavirustartuntaa.

Kainuun sairaanhoitopiirissä koronavirustartuntoja on todettu yhteensä 30 kappaletta. Näistä 16 on Kajaanissa ja 13 Sotkamossa.

Lapin sairaanhoitopiirissä koronavirustartuntoja on 47 kappaletta ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä 32 kappaletta. Kemissä tartuntoja on 17, Torniossa 12, Kittilässä 19, Rovaniemellä 17 ja Kolarissa 9 kappaletta.

Alla olevan grafiikan latautuminen voi kestää hetken.