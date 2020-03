Suomessa todettiin jälleen kymmeniä uusia tartuntoja – Hallituksen viisikko kokoontuu tänään käsittelemään toimia epidemian hillitsemiseksi

Tilastot näyttää hyviltä kun käytännössä edes sairastuneita edes testata. Tuo viimeisin THL:n neuvo on vastuuton. Nyt myös niitä joilla on hengitystieinfektio muiden oireiden lisäksi pyydetään sairastamaan kotona ilman testiä ja ottamaan vasta sitten yhteyttä kun alkaa henki lähtemään. Miksei voida rehellisesti todeta, ettei Suomessa ole riittävästi taloudellista ja määrällistä resurssia testausten tekemiseen. Suomen sallima vapaa liikkuminen rajojen takaa on edelleen sallittua hallituksen päätökselän tai oikeammin päättämättömyyden takia. Viro, Tanska ja Norja pohjoismaista on tässä(kin) suhteessa jämäkämpi.

Ps. Laitilan Tokmanni suljettiin heti kun työntekijällä todettiin koronavirus. Ajatukseen nousee vääjäämättä mieleen jos esim. sittareissa ja prismoissa sattuisi sama ja marketit lyötäisiin kiinni. Mutta näinhän ei voi käydä kun testaukset on käytännössä lopetettu ja uusia tartuntoja ei siksi tule. Voi hyvänen jestas tämän hetkistä tilannetta Suomen johdossa.