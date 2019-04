Suomessa rasistinen häirintä on yleisempää kuin monessa muussa EU-maassa – "Poikajoukko hyökkäsi kimppuuni yöllä"

Miksi rasistinen häirintä on Suomessa yleisempää kuin monessa muussa Euroopan maassa? Yksi tekijä voi olla se, että Suomessa tarinoidaan yhdestä alkuperästä olevasta kansasta.

– Eivät kaikki ole rasisteja. Joskus tuntuu kuitenkin siltä, että mustaihoisen on vaikeampi saada töitä ja asioitaan hoitumaan. Välillä on herännyt ajatus, että onko töitä vain eurooppalaisille. Suomi on kuitenkin hieno, tasapainoinen maa. Kaduilla emme ole kokeneet ongelmia, Patrick Nghasa ja Soleman Yankini kertovat.

Osalla afrikkalaistaustaisilla on kuitenkin Suomessa huonoja kokemuksia myös kaduilta.

– Poikajoukko hyökkäsi kimppuuni yöllä Helsingin keskustassa, mutta poliisi osui onneksi heti paikalle. Tilanne oli pelottava. En kuitenkaan halunnut viedä asiaa oikeuteen asti, helsinkiläinen Christopher Ozoalor kertoo.

Miksi rasismia edes on?

Yksinkertainen selitys voi olla se, että taustalla vaikuttaa ihmisen halu päästä valta-asemiin tai ainakin etuoikeutettujen joukkoon, vaikka se johtaisi toisen ihmisryhmän alistamiseen.

Tutkija Minna Seikkula Helsingin yliopiston Ceren-tutkimuskeskuksesta korostaa kysymyksen rasismin syistä olevan kuitenkin moniulotteinen ja laaja.

– Rasismi on historiallinen, valtarakenteisiin pesiytynyt ilmiö. On ollut tarve esittää, että eurooppalaiset valkoiset olisivat oikeutettuja enempään kuin muut. Rasismi ei silti ole aina samanlaista kaikkialla. Olen kehottanut opiskelijoita vertaamaan rasismia siihen, että tikapuissa kiivetään ylemmäs siten, että painetaan samalla muita alemmas, Seikkula kertoo.

Talous ei selitä kaikkea

Suomessa vaikuttaa eri tutkimusten mukaan olevan näitä rasistisia tikapuilla kiipeilijöitä suhteellisesti enemmän kuin monessa muussa EU-maassa.

Miksi rasismi on Suomessa yleisempää?

Sisäministeriön teettämässä asennetutkimuksessa todetaan, että suhtautuminen esimerkiksi maahanmuuttajiin on sidoksissa maan taloudelliseen tilanteeseen, mutta se ei selitä kaikkea.

– Syitä on monia. Yksi tekijä on se, miten rasismista puhutaan. Suomessa kerrotaan yhä epätodellista tarinaa siitä, että suomalaiset olisivat samaa alkuperää oleva yksi- tai kaksikielinen kansa. Samalla muiden kuuluminen tänne kyseenalaistetaan. Rasismista on kyllä puhuttu viimeiset 10 vuotta, mutta puhumista opetellaan yhä, Seikkula toteaa.

Rakenteellinen paremmin esille

Seikkulan mukaan Suomessa pitäisi parantaa rakenteellisen rasismin tuomista esille.

– Rakenteelliseen rasismiin osallistujat eivät usein tarkoiteta pahaa, mutta rakenteet voivat sisältää totuttuja tapoja, jotka voivat synnyttää lisää rasismia. Esimerkiksi koulujärjestelmän osalta on puhuttu, miten ei-valkoisille tytöille suositellaan lähihoitajan ammattia, kun samat arvosanat omaavalle valkoiselle suositellaan korkeampaa koulutusta, hän toteaa.

Rasismin kitkeminen ei ole yksinkertainen urakka, koska kitkemiskohteet ovat erilaisia.

– Kaikkialla on puututtava rasismiin, jos yhteiskunnan halutaan olevan yhdenvertainen. Eri ihmiset voivat toimia eri keinoin. Käytännön työtä tarvitaan muun muassa kouluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja poliisissa.

– Emme voi ainakaan teeskennellä, ettei rasismia olisi, Seikkula toteaa.