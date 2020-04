Suomessa on todettu 164 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla määrä kasvoi kahdella – tapauksia koko maassa yhteensä 2769 kappaletta

Koko Suomessa on todettu perjantaihin mennessä yhteensä 2 769 koronavirustartuntaa, kertoo THL. Todettuja koronavirustapauksia on 164 enemmän kuin eilen torstaina.

Pohjois-Pohjanmaalla koronavirustartuntoja on todettu yhteensä 97 kappaletta, mikä on kaksi enemmän kuin eilen. Tartunnoista 79 on Oulussa. Oulu on edelleen ainoa Pohjois-Pohjanmaan kunta, jossa tartuntoja on yli viisi kappaletta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettuja tapauksia on 34 kappaletta, joista 13 Torniossa ja 18 Kemissä.

Lapissa todettuja koronavirustapauksia on 51 kappaletta. Eniten koronavirustartuntoja on Kittilässä, jossa on todettu yhteensä 21 tartuntaa. Rovaniemellä tapauksia on 17 ja Kolarissa 11.

Kainuussa koronavirustartuntoja on 32 kappaletta. Näistä 14 on Sotkamossa ja 17 Kajaanissa.

Suomessa eniten koronavirustartuntoja on yhä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa vahvistettuja tartuntoja on 1 728 kappaletta.

