Suomessa kolme uutta koronavirustaudin aiheuttamaa kuolemantapausta – yhteensä menehtyneitä 59

Suomessa on kuollut nyt yhteensä 59 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Menehtyneiden määrä on noussut sunnuntaista kolmella.

Sairaalahoidossa koko maassa on tällä hetkellä 230 potilasta. Heistä 156 on osasto- ja 74-tehohoidossa.

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella hoidettavana on 20 potilasta, joista 13 on osasto- ja 7 tehohoidossa. OYSissa näistä potilaista on yhdeksän.

Todettuja tautitapauksia on maassa 3064. Suurin osa tartunnoista (1924) on havaittu Uudenmaan alueella.

Suomen väestöön suhteuttuna ilmaantuvuus on 55 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Toistaiseksi 37 kuolleesta on tarkempia tietoja. Menehtyneiden mediaani-ikä on 87 vuotta. Mediaani ei kerro kuolleiden iän keskiarvoa, vaan "tyypillisimmän" arvon eli suuruusjärjestykseen asetettujen ikien keskimmäisen arvon.

40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on 13, yli 80-vuotiaita on 22. Kuolleista 70 prosenttia on miehiä ja 30 prosenttia naisia.

Katso THL:n koronakartasta tarkemmat tiedot tautitapausten määrästä Suomessa: