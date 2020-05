Suomessa 65 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla tilanne ennallaan

Tautitapaukset PohjoisPohjanmaalla näyttäisivät etenevän rauhallisesti. Kuitenkin täällä tautiin kuolleisuus on selkeästi suurempi kuin koko maan tasolla. Koko Suomessa 4,5% testatuista sairastuneista valitettavasti menehtyy. Sama prosentti Pohjois-Pohjanmaalla on 7,7%!

Koska olettamat oireetta sairastaneiden lukumääristä ovat olleet aivan liian korkeita ja sitä kautta taudin levinneisyydestä, itse ainakin seuraan tilannetta juuri ylläolevaa suhde lukua. Ainoa tilastofakta toistaiseksi. Suomessa tauti on vasta aluillaan ja vasta-aineita ei näy terveillä käytännössä kenelläkään. Yksi viidestäsadasta pahimmalla Uudenmaan alueella. Valtaosa tartunnan saaneista tulee testiin ja tauti todetaan sekä tilastoidaan.

Puheet promille luokan menehtymisriskistä ovat aivan vastuuttomia.

Tuo suhde ei tietenkään ole absoluuttinen totuus, mutta sitä seuraamalla voi mitata, miten rajoitusten poistaminen vaikuttaa.