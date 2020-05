Suomessa 142 uutta koronavirustartuntaa, kuolemien määrä kasvoi viidellä – Pohjois-Pohjanmaalla ei uusia tapauksia

Virossa on ollut astetta lievemmät rajoitteet suurinpiirtein saman ajanjakson kuin Suomessa. Testejä siellä on toki tehty noin puolet enemmän väestöön suhteutettuna, mutta toki maakin on pienempi ja kolmannes asukkaista asuu Tallinnassa. Kun aina muistat vertailla Viroon, niin mitä siellä on mielestäsi sitten tehty niin paljon paremmin kuin meillä?

Mitäpä jos epidemian levinneisyyteen tai vakavuuteen vaikuttaakin muutkin tekijät kuin paikallinen THL tai hallitus? Pitäisi siinä tapauksessa olla yhteyksissä vaikka Etiopian terveysviranomaisiin ja hallitukseen, 110 miljoonan ihmisen maassa vain 194 tartuntatapausta ja 4 kuolemaa. Hyvin hoidettu Etiopia!