Suomen Yrittäjien Pentikäinen hallituksen uudesta ehdotuksesta: Tutkimme esityksen huolella, ensiarvio varovaisen myönteinen

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitää varovaisen myönteisenä hallituksen uutta ehdotusta irtisanomislaista.

– Me tutkimme tämän esityksen huolella, ensiarvio on varovaisen myönteinen. Olennaista on, että lain perustelut kirjoitetaan niin, että työllistämiskynnys aidosti laskee, Pentikäinen kommentoi ehdotusta tuoreeltaan torstai-iltana.

Hänen mielestään henkilöstömäärän rajaamisen pudottaminen voi olla hyvä asia.

– Rajat ovat tietenkin aina ongelmallisia. Ei ole välttämättä huono asia, että säilyy tällainen joustava elementti, Pentikäinen sanoi STT:lle.

Pentikäinen sanoo Suomen Yrittäjien kannattavan ensisijaisesti alkuperäistä ehdotusta irtisanomislaista, mutta uskoo myös nyt ehdotetun käyvän.

– Me ensisijaisesti kannustimme hallitusta menemään eteenpäin irtisanomissuojan keventämisellä. Jos se ei onnistu, jos tästä sitten ratkaisu syntyy niin uskon, että se meitäkin tyydyttää.

Suomen Yrittäjät esitteli torstaina tukun omia ehdotuksia irtisanomislain korvaamiseen. Ensimmäiseen vaihtoehtoon kuului muun muassa työaikalain uudistaminen niin, että sopimisen kiellot poistettaisiin järjestäytymättömiltä yrityksiltä ja niille annettaisiin sama liikkumatila, joka on työnantajaliittoihin kuuluvilla yrityksillä. Toinen vaihtoehto olisi laajempi työllistämispaketti, johon kuuluisi muun muassa takaisinottovelvollisuudesta luopuminen ja mahdollisuus sopia sunnuntaikorvauksista työntekijän ja työnantajan välillä laista ja työehtosopimuksesta poiketen.