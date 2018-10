Suomen Yrittäjät kehottaa jäseniään lopettamaan ay-jäsenmaksujen perimisen – myös kovempia toimia suunnitteilla

Järjestäytyttömät pientyönantajat ovat suurin uhka Suomalaiselle yhteiskunnalle,koska he haluavat lytätä Suomalaisen työntekijän pienillä palkoilla ja ilman mitään sopimuksia.

He ovat työtekijöiden pahin uhka elää omilla tuloillaan.

Heidän tarkoitus on jo nähty; Lyhyet muutaman päivän työsuhteet , tai puolenvuoden sopimuksia joissa ei ole mitään mainintaa viikkotyöajasta.

Jos tälläiseen on tarkoitus mennä vielä helpolla irtisanomis opimuksella, niin älkää hyvät ihmiset hakeko tälläisiin pienyrityksiin.

He voivat omien lasten kanssa tehdä millaista työpäivää tahansa ,kunhan eivät sotke ulkopuolisia tähän.

Kokemusta näistä on.