Suomen tuloverossa vahva progressio – Euroopan maihin verrattuna pienituloisia verotetaan kevyesti ja suurituloisia kireästi

Suomessa verottaja antaa yritystukea monella tapaa.

ja mitä kansalaispalkaan tulee ja sen rahoittamiseen se on kahden miljaardin säästö koska,maksetaan se nytkin jo mutta ,siinä on ensin masiivinen ja kallis byrokraatia ajatelkaa suomessa on n 300 kuntaa ja niissä turha TE-keskus jotka voi hoitaa netSovellus nolla eurolla melkein se on 2 miljaardin säästö nykyiseen,siis lisää ei olla maksmassa mutta kun olet sairas tai työtön niin ilmoitus vaan ja se lähtee justiinsa juoksemaan ,ja ajattele niitä turhia lääkärissä käyntejä siinä n 500 miljoonan säästö ja lääkäriresurssien nousu lääkäriä oikeasti tarvitsemalle.

Vastikeelisuus tekee siitä kaliin kun kaikki sen kuitenkin saa tai toimeentulon siis maksaa heti ilman kyselyitä niin se säästää nykyiseen verratuna ja paljon.