Suomen Taksiliitto: Taksimatkan vertailuhinta johtaa asiakkaita harhaan

Vertailuhinta on konkreettinen tapa selventää taksimatkustajalle taksin hintataso. Nyt taksifirmat ovat tuoneet kilometripohjaisen hinnoittelun lisäksi ajallisen hinnoittelun, minkä takia asiakkaan on ollut vaikea hahmottaa kokonaishintaa. Uudistus on hyvä asiakkaan kannalta, mutta pitää osata ymmärtää, että kyseessä on vain teoreettinen vertailuhinta.