Suomen riistakeskus: kultasakaali tulisi määritellä nopeasti riistalajiksi – saattaa uhata alkuperäisiä lajeja

Jos shakaali pääsee leviämään suomen luontoon, hyvästi kanalinnut... hyvästi vesilinnut.... hyvästi jänikset... hyvästi useat maassa pesivät linnut, tarhatut lampaat sun muut kotieläimet ja pihakoirat/kissat, hyvästi vapaa elämä.

On vain yksi keino estää näiden tuholaisten shakaalin,minkin ja supikoiran leviäminen ja se on tapporaha kaikille näille tuholaisille, on suomessa ennenkin maksettu tapporahaa ja nyt on aika palata vanhaan hyväksi havaittuun tapaan.

Minkistä-20€kpl.

Supikoira-30€kpl.

Shakaali- 80€kpl.