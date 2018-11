Suomen puoluejohtajat koolla ilmastonmuutoksen takia – mielenosoittajat paikalla vaatimassa toimintaa

Hölmölään halutaan lisää veroja ja ilmastopakolaisia. Ei mitään järkeä kummassakaan. Suomella ei ole käytännössä mitään vaikutusta maailman ilmastoon, mutta verotuksellisesti Suomesta on tulossa kansalaisilleen helvetti, kun rahat eivät riitä työssäkäymiseen. Samaan aikaan, salaa suunnitellaan YKn kanssa väestön massasiirtoja tänne missä eläminen vaatii huomattavati enemmän energiaa ja kulutusta on enemmän. Eihän tässä hölmölässä ole mitään tolkkua. Tai tolkkuhan on siinä, että joku vedättää suomalaisilta viimeisetkin rahat.