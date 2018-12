Suomen pääneuvottelija Outi Honkatukia paljastaa, millaista teatteria ilmastokokoukset ovat ja miten kulisseissa pelataan: "Päätöksiä otetaan panttivangeiksi"

Outi Honkatukialla ei ole ilmastoahdistusta. Sitä ei tule, kun kulkee metsässä ja kerää suppilovahveroita. Kun näkee puiden yhä kasvavan korkeina kohti taivasta.

Honkatukia myöntää, että Suomi on onnekas lintukoto. Täällä on helppo suojautua ilmastoahdistukselta. Toista olisi esimerkiksi Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, jossa kuivuus on jo vaikeuttanut miljoonien ihmisten elämää.