Suomen Latu haastaa nukkumaan ulkona ensi lauantaina – Tarjolla on riippumattohotelli Reisjärvellä ja metsähotelli Ylivieskassa

Suomen Latu haastaa suomalaiset nukkumaan yönsä ulkona ensi lauantaina.

– Majoitteena voi olla teltta, tarppi, laavu tai vaikka kuusen alus. Tärkeintä on nauttia luonnosta ja jokamiehenoikeuksien suomasta mahdollisuudesta yöpyä ulkona, tapahtumasuunnittelija Hanna Laakso Suomen Ladusta kertoo.



Yönsä voi viettää kansallispuistossa, retkeilyalueilla tai vaikka takapihalla.



Haasteen kunniaksi Suomen Latu avaa lauantaille kahdeksan Metsähotellia eri puolille Suomea. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaata palvelevat Törmäjärven metsähotelli Ylivieskassa ja Kuivajärven riippumattohotelli Reisjärvellä.



– Meillä mahtuu hyvin omalla riippumatolla, mutta muut paikat ovat täynnä, Heli Hilliaho Kuivajärven riippumattohotellista kertoo.

Uniseuraa löytyy yli 60 yleisölle avoimesta tapahtumasta, joita järjestävät niin Suomen Ladun jäsenyhdistykset kuin monet muutkin toimijat.

Viime vuoden kesäkuussa Suomen Ladun Nuku yö ulkona -haasteeseen vastasi yli 130 000 henkilöä.

Suomen jokamiehenoikeudet mahdollistavat yöpymisen siellä, missä myös liikkuminen on sallittua – kuten kaupunkien puistoissa.



– Leiriytyminen eli tilapäinen alueella oleskelu, teltassa yöpyminen tai muu majoittuminen on jokamiehenoikeus. Kunnilla ei ole enää vuoden 2003 jälkeen ollut oikeutta määrätä erikseen kunnan alueella leiriytymisestä, vaan leiriytyminen jokamiehenoikeutena on voimassa valtakunnallisesti, kertoo yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anne Rautiainen Suomen Ladusta.