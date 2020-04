Suomen koronavirustartuntojen määrä kasvoi 85 varmistetulla tartunnalla – Pohjois-Pohjanmaalla ei havaittu uusia tapauksia kahteen päivään

Suomessa on varmistettu maanantaihin 20. huhtikuuta mennessä 3 868 koronavirustartuntaa. Tapausten määrä kasvoi sunnuntaista 85 varmistetulla tartunnalla.

Koronavirustartuntojen määrä on pysynyt lauantaista saakka samana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tällä hetkellä alueella on varmistettu 113 tartuntaa, joista 80 on todettu Oulussa, kahdeksan Iissä ja kuusi Kempeleessä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on varmistettu 74 tartuntaa, joista 30 Kemissä, 27 Torniossa, 12 Ylitorniolla ja viisi Keminmaassa. Lapin sairaanhoitopiirin alueella varmistettuja tartuntoja on todettu maanantaihin mennessä 68.

Kainuun sairaanhoitopiirissä on maanantaihin mennessä todettu 50 vahvistettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 550.

Uuden koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut tähän mennessä Suomessa 94 ihmistä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on kuollut yksi henkilö. Sunnuntaina uutisoitiin ensimmäisestä koronaviruksen aiheuttamasta kuolemantapauksesta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella.

Uutista päivitetty 20.4.2020 kello 13.51: Kainuussa on havaittu 50 varmistettua koronavirustartuntaa.