Suomen ja Saksan presidentit patistavat EU:ta yhtenäisyyteen – "On paljon erimielisyyttä ja syviä jakolinjoja"

Euroopan yhtenäisyys tarvitsee puolustajia.

Tämä oli Kultaranta-keskustelujen pääviesti, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier keskustelivat maanosan tulevaisuudesta.

– Visio tulevasta ei ole selvä. Olisi yllätys, jos yllätyksiä ei tulisi. Vaikea ennustettavuus on haaste EU:lle. Keskeisin kysymys on, mitä meillä on yhä yhteistä. Pitäisi muistuttaa, miksi olemme yhdessä. Jos tiedostamme yhteiset asiat, on helpompi ratkaista erimielisyyksiä, Niinistö sanoi.

Steinmeier muisteli puheessaan kylmän sodan aikaa ja muun muassa presidentti Urho Kekkosta. Saksan liittopresidentti toivoi, että Euroopassa osataan yhä tehdä yhdessä hyviä ratkaisuja.

– Ihmisoikeudet ja demokratia vaikuttavat olevan perääntymässä. Hallinnot ovat paineen alla monista eri syistä. Olen kuitenkin optimisti. Tulevaisuus on meidän muokata. Meidän on vahvistettava kotiamme. Vain yhdessä voidaan vastata globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, Steinmeier sanoi.

Myös Steinmeier oli sitä mieltä, että riitaisuus riivaa nykyisin EU:ta.

– On paljon erimielisyyttä ja syviä jakolinjoja. Brexit on painajaismainen ja myös ilmastonmuutos ja maahanmuutto ovat haasteita. Suomen Antti Rinteen (sd.) hallituksen on koottava Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella yhtenäisyyttä puolustavia tahoja, liittopresidentti linjasi.

Suomi on kuusi kuukautta EU:n puheenjohtajamaa heinäkuusta alkaen.

Ulkopolitiikassa EU:n pitäisi Steinmeierin mukaan ajatella suhteet uusiksi muihin valtioihin.

– Nyt Euroopasta riippuu paljon, miten jatkamme Yhdysvaltojen kanssa. Säilyykö maailmansotien seurauksena syntynyt vahva side?

– Meillä ei ole paljon keinoja muuttaa Venäjää. Venäjä ei katso Euroopasta esimerkkiä edistykselle, Myös Kiina on etääntynyt ja on ennemmin taloudellinen kilpailija kuin yhteistyökumppani, hän sanoi.

Pääministeri Antti Rinne ja monet muutkin ministerit osallistuvat Kultaranta-keskusteluihin.

Suomen entinen ulkoministeri, kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) ei jakanut keskustelussa liittopresidentin optimismia.

– Mitä tehdään käytännössä EU:n vision eteen, Tuomioja kysyi.

Steinmeierin mukaan on kerättävä yhteen kansainvälisiä sääntöjä puolustavat ja luoda toivoa.

– Optimismi on presidentin ja poliitikon velvollisuus. Olemme keskellä muutosprosessia. Pitää kerätä yhteen ne valtiot ja yhteiskunnat, jotka puolustavat kansainvälisiä sääntöjä. Euroopan on oltava esimerkkinä, hän vastasi.

Saksan liittopresidentin tehtävä on Saksan perustuslain näkökulmasta lähinnä valtion edustaminen. Suomessa presidentin valtaoikeudet varsinkin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ovat tätä laajemmat.

Steinmeier, 63, on koulutukseltaan oikeustieteiden tohtori. Hänellä on pitkä kokemus Saksan politiikasta. Hän on toiminut muun muassa kanslia- sekä ulkoministerinä. Puoluetaustaltaan hän on sosialidemokraatti.

Niinistö nosti hyvänä esimerkkinä esille sen, että EU-kritiikki on hieman laimentunut Suomessa.

– Populistit eivät ole Suomessa puhuneet enää EU:n lakkauttamisen puolesta, Niinistö puhui.

Aiemmin sunnuntaina pitämässään tiedotustilaisuudessa Niinistö painotti sitä, että EU:n äänen olisi kuuluttava kansainvälisesti vahvempana. Presidentti painotti tätä, kun häneltä kysyttiin Lähi-idän öljytankkerihyökkäyksistä.

– Se on iso tavoite Suomen puheenjohtajakaudella, että EU:n ääni kuuluu entistä paremmin. On myös hyvä muistuttaa, miksi EU on meille tärkeä ja mikä olisi sitten sen vaihtoehto. Tankkerihyökkäykset on selvitettävä, Niinistö mietti.

Niinistö kokee, että EU:n yhtenäisyyttä hajottavat nykyisin erityisesti Brexit, unionin rahanjako ja maahanmuuttopolitiikka.

– Muut ovat olleet huolissaan myös Puolan ja Unkarin suunnasta.