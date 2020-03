Suomen eläinlääkärit tarjoavat apuaan ihmisten terveydenhuollolle – Eläinlääkäriliiton aktiivit selvittivät, mitkä eläinklinikoiden laitteet voisivat olla ihmisten tehohoitoon muunnettavissa

Koronaviruksen aiheuttama paine terveydenhuollolle on huomioitu myös eläinlääkärien toimesta. Eläinlääkäriliiton aktiivit ovat selvittäneet, mitkä suomailaisilla eläinklinikoilla käytössä olevat laitteet voisivat olla ihmisten tehohoitoon muunnettavissa.

Ennakkoon kerätty lista mahdollistaa nopean avun tarjoamisen, jos tehohoidon kapasiteetti ylittyy jossain päin Suomea. Laitteistosta pääosa on hapenkehittimiä ja monitoreja, joita on klinikoilla eniten. Mukana on myös anestesiatyöasemia, joita voi käyttää ventilointiin.

Eläinklinikoiden omistajat voivat vapaaehtoisesti ilmoittaa laitteitaan nettilomakkeella siltä varalta, että niille tulisi sairaaloissa tarvetta. Kahden ensimmäisen vuorokauden aikana laitteitaan on ilmoittanut jo lähes 30 eläinklinikkaa. Vastauksia on tullut eniten Uudeltamaalta, mutta myös tasaisesti muualta Suomesta.

Selvitystä tehdään Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan jäsenten Timo Wahlroosin, Ira Kallio-Kujalan ja Heidi Vesterisen johdolla.