Suomeen saapuu tänään tavis nimeltä Barack Obama – entinen presidentti välttyy virallisuuksilta mutta saa poliisilta vip-turvaa

Tänään Helsingissä puhuva Barack Obama saa poliisisaattueen kuljetuksiin, puhuu lavalla miljardöörin kanssa mutta välttynee mielenosoituksilta.

Yhdysvaltain 44. presidentti Barack Obama saa puhua Suomessa rauhassa, ainakin Helsingin poliisin ennakkotietojen perusteella.

Nordic Business Forumiin torstaina saapuvan Obaman vierailun ajaksi ei keskiviikkoiltapäivään mennessä ole ilmoitettu yhtään mielenilmausta Helsinkiin.

Mielenilmaukset ovat tavanomaisia maailmanjohtajien vierailujen aikana, joskin Obaman kahdeksanvuotinen presidenttikausi päättyi tammikuussa 2017, kun presidentti Donald Trump vannoi virkavalansa.

Ylikomisario Heikki Porola Helsingin poliisista muistuttaa tosin, että yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta pitää ilmoittaa poliisille viimeistään kuusi tuntia ennen tilaisuuden järjestämistä. Obaman on määrä puhua Helsingin messukeskuksessa iltapäivällä.

– Yleinen ilmapiiri lienee se, ettei vastustavia ainakaan ole, vaan myötäileviä, Porola arvioi Lännen Medialle.

Obama on jo astunut vallankahvasta syrjään, mutta Helsingin poliisi järjestää hänelle silti autosaattueen Messukeskukseen ja vastaa hänen turvallisuudestaan vierailun ajan.

Poliisin saamien tietojen mukaan Obama saapuu lentokentältä suoraan Nordic Business Forumiin. Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystöstä kerrotaan keskiviikkona, että lähetystö suhtautuu Obamaan yksityishenkilönä, eikä häntä varten ole suunniteltu mitään virallista protokollaa.

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistökin on parhaillaan YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa.

Turvatoimia lisää tilaisuudessa

Poikkeuksellinen puhujavieras on saanut myös Nordic Business Forumiin tavanomaista suuremmat turvatoimet. Tapahtuman markkinointi- ja viestintäpäällikkö Anniina Turunen kertoo, että tilaisuuden toisena päivänä torstaina pidetään ylimääräisiä turvatarkastuksia. Jo keskiviikkona järjestysmiehiä näkyi Messukeskuksen käytävillä paljon.

Satsaus vaikuttaa tapahtumajärjestäjän näkökulmasta kannattavalta. Kaikki tapahtumaan varatut 7 500 yleisölippua on myyty loppuun, ja lippuja tilaisuuteen on Turusen mukaan ostettu kaikkiaan yli 40 maasta, kuten Australiasta.

Nordic Business Forum ei kommentoi julkisuuteen Obaman puhujapalkkiota saati vieraan muita erityistoivomuksia.

Keskustelee johtajuudesta

Barack Obaman on määrä astua Nordic Business Forumin lavalle ruotsalaisen teknologiayrittäjän Niklas Zennströmin kanssa. Zennström on miljardööri, joka on ollut perustamassa muun muassa Skype-ohjelmistoa.

Kello 16.20 aikaan alkava puhetilaisuus on ohjattu keskustelu, jossa käsitellään Turusen mukaan muun muassa johtajuutta ja strategiaa. Keskustelutilaisuudelle on varattu aikaa runsas tunti.

Keskustelun lisäksi Obama osallistuu kuvaukseen Nordic Business Forumin valikoitujen vieraiden kanssa.

Helsingin poliisin ylikomisario Porolan mukaan Obaman on määrä palata lentokentälle tilaisuuden jälkeen.

– Tällä tiedolla olemme toistaiseksi, mutta kokemus osoittaa, että aina jotain sälää tulee.