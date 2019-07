Suomeen kokoontuneet EU-ministerit korostivat bisnestä ilmastoratkaisuissa – Puheenjohtaja Kulmuni: Esimerkiksi merien muovin voi kääntää bisnekseksi

Hullinta mitä olen hetkeen lukenut. Vai että tavoitteena "ilmastonmuutoksen torrjuminen". No saanko kysyä, että miten ihmeessä poliitikot aikovat ryhtyä torjumaan jotain mikä on luonnollista? Tässä on samanlaista tunnelmaa nyt mukana kuin aikoinaan Neuvostoliitossa jossa suunniteltiin Volgan virtauksen kääntämistä vastavirtaan. Ei, se on nyt uskottava, että luonto on jätettävä rauhaan ja Volgaa ei voi kääntää eikä ilmastonmuutosta voi "torjua", koska se on täysin luonnollinen asia ja vieläpäs positiivinen asia. Ja itse asiassa nyt kun tuli puheeksi, niin poliitikot voisivat pikkuhiljaa jättää sen luonnon rauhaan. Se ei toiminut sen paremmin suhde luontoon neuvosto-globalisteilla kuin EU-globalisteillakaan. Pitäkäähän näppinne erossa luonnosta.