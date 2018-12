Suomalaisuhreja vaatineesta lentoturmasta tihkunut tietoa poikkeuksellisen vähän – Otkes on pyytänyt apua Etelä-Afrikalta

Suomalaiset onnettomuustutkijat ovat pyytäneet apua Etelä-Afrikalta saadakseen tietoja neljän suomalaisen hengen vaatineen lentoturman syistä.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on kääntynyt Etelä-Afrikan puoleen saadakseen tietoja Zimbabwen lento-onnettomuudesta.

Pienkoneelle marraskuun lopussa sattuneessa turmassa kuoli neljä suomalaista, jotka olivat yritysmaailmassa merkittävissä asemissa. Surmansa sai myös koneen paikallinen lentäjä, joka oli kokenut pilotti ja matkailualan yrittäjä.

Zimbabwen poliisi on kertonut, ettei se epäile tapaukseen liittyvän rikosta. Muuten tiedonsaanti on kuitenkin ollut Otkesin johtajan Veli-Pekka Nurmen mukaan poikkeuksellinen nihkeää. Otkes on sen vuoksi päättänyt pyytää apua Zimbabwen naapurimaalta.

– Olemme yhdysvaltalaisten kollegoidemme kanssa yrittäneet saada tietoja Zimbabwesta, mutta emme ole onnistuneet. Yritämme nyt eteläafrikkalaisten kollegoidemme avustuksella, mutta sekään ei ole vielä lykästänyt, Nurmi kertoo.

Onnettomuus sattui yhdysvaltalaisvalmisteiselle Cessna S206 -pienkoneelle. Tämän takia onnettomuus kiinnostaa myös yhdysvaltalaisia viranomaisia.

Lentoturma sattui Masvingon provinssissa pienkoneen törmättyä Chemanjenjera-vuoreen.

Yleensä tieto kansainvälisissä ilmailuonnettomuuksissa liikkuu Nurmen mukaan hyvin. Zimbabwen tapauksessa näin ei jostain syystä ole käynyt, vaikka tapauksen selvittely paikallisesti Nurmen mukaan ilmeisesti on yhä käynnissä.

Tutkijoilla laaja tiedonsaantioikeus

Lännen Media uutisoi aiemmin, että Otkes selvittää lentoturmaan päättyneen matkan järjestelyjä. Selvitettävänä on muun muassa se, minkä matkanjärjestäjien kautta ja miten matkajärjestelyt oli käytännössä hoidettu.

Selvitysten pohjalta matkojen järjestäjille voidaan tarvittaessa antaa ohjeistusta.

Suomalaisten on kerrottu olleen metsästysmatkalla. Koneen lentäjää on kuvailtu ammattimetsästäjäksi, joka kuului paikallisen safarimatkayrityksen omistajiin.

Otkesilla on laaja tiedonsaantioikeus tapauksissa, joissa on suomalaisuhreja. Tämä pitää sisällään myös mahdollisuuden matkustaa paikan päälle. Ainakaan toistaiseksi siihen ei kuitenkaan ole Zimbabwen tapauksessa päädytty.