Suomalaisturistit pärjäävät Iberian mahtihelteissä, uskovat matkatoimistot

Matkatoimistoissa uskotaan, että suomalaisturistit selviävät Iberian niemimaata koettelevasta voimakkaasta lämpöaallosta. Matkatoimistojen kokemuksen mukaan suomalaiset matkailijat ovat nykyään hyvin valveutuneita helteeseen liittyvissä asioissa.

Espanjaan ja Portugaliin on ennustettu viikonlopuksi jopa yli 40 asteen lämpötiloja. Erityisen tukalaa on sisämaassa, rannikolla on pääasiassa hieman viileämpää. 40 asteeseen voidaan päästä esimerkiksi Espanjassa Madridissa, Sevillassa ja Granadassa ja Portugalissa Lissabonissa ja Bragassa.

Aurinkomatkat on varautunut helteisiin olemalla yhteydessä kaikkiin kohdepäälliköihin.

– Heitä on pyydetty hieman seuraamaan tilannetta, että kuinka asiakkaat mahdollisesti ottavat yhteyttä näistä helteistä johtuen. Jos asiakkaat tarvitsevat neuvoja, niin oppaat niitä mielellään antavat, kertoo Annina Metsola Aurinkomatkojen viestinnästä.

Matkatoimistoihin ei ole tullut yhteydenottoja helteistä, eikä kukaan ole halunnut vielä perua matkaansa säiden takia. Apollomatkojen myyntijohtajan Kimmo Rasimuksen mukaan pelkkä helle ei yleensä ole matkan perumisen peruste.

– Jokainen tilanne totta kai katsotaan ja arvioidaan erikseen. Oli vaara mikä hyvänsä, oli se sitten säätila, poliittinen tila tai luonnonkatastrofi, Rasimus kertoo.

Suomalaiset tajuavat nesteytyksen tärkeyden

Lämpöaaltoja on Euroopan lomakohteissa aina silloin tällöin, ja toisinaan myös joku suomalaisturisti saa tämän takia lämpöhalvauksen. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin suhteellisen harvinaisia.

– Tiedossamme ei ole sairastapauksia, jotka liittyisivät suoraan helteeseen. Kannustamme lisäksi asiakkaitamme juomaan runsaasti vettä, kertoo Tjäreborgin viestintäpäällikkö Aura Soininen.

– Kyllä niitä aina joskus tulee, silloin tietenkin autetaan ja ohjataan saamaan lääkärin apua. Suomalaiset matkailijat ovat hyvin valveutuneita, tietävät miten helteessä pitää toimia, toteaa Metsola.

Hän huomauttaa, että tänä kesänä Suomessakin on täytynyt osata varautua helteisiin.

Rasimuksen mukaan myös Apollomatkojen asiakkaat ovat varsin valistuneita helteen kanssa pärjäämisessä.

– He osaavat nauttia riittävästi vettä ja ymmärtävät sen, että 45 asteen lämmössä ei kannata välttämättä olla suorassa auringonpaisteessa.

Aurinkomatkat kehottaa asiakkaitaan miettimään pahimmille hellepäiville aktiviteetteja, joissa ei olla suoraan auringossa.

– Esimerkiksi ilmastoidun auton vuokraaminen kovana hellepäivänä on hyvä ajatus, voi lähteä vähäsen kiertämään lomakohdetta. Myös museot, kirkot, kaikki tällaiset käynnit kannattaa ajoittaa hellepäiviin, Metsola sanoo.