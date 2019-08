Suomalaisten maineella ratsastetaan maailmalla – monissa maissa toimii kouluja, jotka käyttävät Suomea nimessään

Ainakin Malesiassa tunnettiin suomalainen osaaminen. Sille hymähdeltiin. Oli visiin Nokian insinöörit olleet siellä pätemässä.

Suomalainen osaa, on harha. Muualla osataan paljon paremmin. Varsinkin Suomen hallitus on vitsi. Tuskin missään maailmalla on yhtä epäpätevää ja agendaansa ihastunutta hallitusta ajamassa maatansa alas kalliolta!