Suomalaisten asiointi ruotsalaisissa verkkokaupoissa on kasvanut – suosio perustuu muun muassa houkutteleviin brändeihin ja nopeisiin toimitusaikoihin

Suomalaisten asioiminen ruotsalaisissa verkkokaupoissa on kasvanut poikkeustilan aikana. Asia selviää Postin teettämästä kyselytutkimuksesta.

Ruotsista Suomeen tuleva pakettiliikenne on kasvanut yli 40 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kansainvälisen postialan järjestön International Post Corporationin (IPC) tammikuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan ulkomailta verkko-ostoksia tehneistä suomalaisista kolmannes (33%) osti Saksasta, lähes neljännes Iso-Britanniasta (23%) ja viidennes Ruotsista (21%).

Ruotsalaisten tuotteiden suosio perustuu muun muassa houkutteleviin brändeihin, laajoihin valikoimiin ja nopeisiin toimitusaikoihin.

Suosittuja ruotsalaisia verkkokauppoja ovat muun muassa Jollyroom, H&M ja Sportamore.

– Ruotsalaiset verkkokaupat ovat aktivoineet suomalaisia kuluttajia hyvin kampanjoilla, mikä näkyy myös volyymeissa. Verkkokauppojen myynnissä on nyt suuria vaihteluja: osalla kasvu on ollut erittäin voimakasta. Osa kauppiaista tarjoaa ilmaisia kuljetuksia, ja kotiintoimitusten määrä on kasvanut merkittävästi suhteessa edelliseen vuoteen, Postin kansainvälisistä verkkokaupan palveluista vastaava johtaja Sami Finne kertoo.

Verkkokauppojen toimitusajat eivät ole kasvaneet pitkiksi koronapandemian takia.

– Ruotsista, Baltiasta ja Keski-Euroopasta tulleet paketit ovat kulkeneet pääosin normaalisti. Meillä on mahdollisuus lisätä kapasiteettia joustavasti tarpeen mukaan, Finne sanoo.