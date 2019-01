Suomalaiskeksintö ohjaa lasten hyväksikäyttökuvia Tor-verkosta hakevia hillitsemään himojaan – Apu tavoittaa päivittäin nyt satoja henkilöitä ympäri maailmaa

Moni lapsista seksuaalisesti kiinnostunut jättää avun hakematta julkisen netin puolella kiinnijäämisen pelossa. "On tärkeää olla demonisoimatta henkilöitä, joilla on seksuaalinen kiinnostus lapsiin, jotta he uskaltavat hakea apua", sanoo erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen Pelastakaa Lapset -järjestöstä.

Maailman suurin Tor-verkossa toimiva hakukone ohjaa lapsista seksuaalisesti kiinnostuneita hallitsemaan halujaan. Kun käyttäjä syöttää hakukoneeseen hakusanoja löytääkseen lasten hyväksikäyttökuvia ja -videoita, hakutulosten kärkeen ilmestyy linkkejä oma-apuoppaisiin.

Pelastakaa Lapset ry:n idea hyväksikäyttökuvia hakevien auttamisesta Tor-verkossa toteutui vasta äskettäin, mutta englanninkielisiä linkkejä klikataan auki päivittäin jo satoja kertoja ympäri maailmaa.

– Tämä on viisinkertaistanut sivujen kävijämäärän. Uskomatonta on myös se, että sivustoilta ei myöskään poistuta heti, iloitsee erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen Pelastakaa Lapset ry:stä.

– Ihminen ei useinkaan pysty muuttamaan seksuaalista kiinnostustaan, mutta omaa käyttäytymistään voi aina hallita. Tutkimuksiin perustuvien arvioiden mukaan noin puolet seksuaalirikoksia lapsiin kohdistavista on sellaisia, joille lapsi on vaan helpoin uhri.

Projekti on Pelastakaa Lapset -järjestön ideoima ja se on osa laajempaa, osin EU-rahoitteista Suomen Safer Internet Centre -toimintaa.

Projektin mahdollistaa maailman suosituimman hakukoneen, Ahmian, Tor-verkkoon kehittänyt tamperelainen tietoturvatutkija Juha Nurmi.

– Hakukoneeni suodattaa automatiikalla sivustoja, jotka jakavat mediamateriaalia lasten hyväksikäytöstä. Nyt kokeilemme, haluaako tällaista materiaalia hakenut henkilö vapaaehtoisesti tietää avunsaantimahdollisuuksistaan, Nurmi sanoo.

Hakukone ei siis pakota lasten hyväksikäytöstä kuvia ja videoita etsinyttä avun pariin. Käyttäjä tekee itse valinnan, haluaako tietää seksuaalisen hyväksikäytön vaikutuksista lapsiin ja siitä, miten itselleen voi saada apua.

Pelottelu ei lopeta ilmiötä

Seksuaalinen kiinnostus lapsiin ja alaikäisiin nuoriin ei lopu pelottelemalla ja leimaamalla henkilö epäihmiseksi.

– Netissä on tietoa keinoista hillitä käytöstään, mutta moni jättää avun hakematta julkisen netin puolella, koska pelkää kiinni jäämistä, Vaaranen-Valkonen kuvailee.

– Tästä saimme idean viedä tietoa Tor-verkon puolelle, jossa selailu tapahtuu anonyymina.

Vaaranen-Valkonen oli aiemmin saanut käsiinsä kansainvälisen koodisanaston, jolla netistä haetaan lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia todistavia kuvia ja videoita. Nyt hän pyysi Juha Nurmea syöttämään koodisanat Ahmia-hakukoneeseen.

– Tarkoitus on saada kuvamateriaalia hakevat pysähtymään ja miettimään. Tämä voi olla ensimmäinen kerta, kun henkilö ajattelee, että se, mitä hän tekee, ei ole ok ja hän voisi toimia toisinkin.

– Matka ajatuksesta tekoon on todella pitkä. Jos tällä matkalla pystyttäisiin vaikuttamaan, rikos saattaisi jäädä tekemättä, Vaaranen-Valkonen sanoo.

Demonisointi vaikeuttaa avunhakua

Tutkimusten mukaan lapsista seksuaalisesti kiinnostuneet henkilöt ovat usein pyrkineet tukahduttamaan halujaan ennen kuin menettävät hallintansa. Näin sanoo erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen Pelastakaa Lapset -järjestöstä.

– Aika moni on päätynyt myös itsemurhaan. Itse työskentelen seksuaaliväkivaltaa kokeneiden uhrien parissa. On todella tärkeää, että kaikki asiantuntijat katsoisivat tätä ilmiötä monesta eri näkökulmasta, hän sanoo.

– Ilmiöt ovat kuin noppia, vain heittämällä uudestaan ja uudestaan on mahdollista nähdä sen kaikki sivut. On tärkeää olla demonisoimatta henkilöitä, joilla on seksuaalinen kiinnostus lapsiin, jotta he uskaltavat hakea apua.

Pelastakaa Lapset -järjestö on toteuttanut omahoito-ohjelman yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen, HYKS psykiatrian ja HUS:n Mielenterveystalo-palveluportaalin kanssa. Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat.