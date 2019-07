Suomalaiset vihaavat puhelinmyyjiä, rasisteja ja poliitikkoja – mutta ylivoimainen enemmistö ei vihaa ketään

Minä vihaan Suomessa seuraavaa piirrettä: Suoran ajattelun puute!

esim. Runeberg palaa töihin huumepoliisiin.

On ollut toistakymmentä vuotta Aarnion "oikea käsi".

Aarnio on Suomen "Eskopaari".

Suoraa ajattelua>

Miten Runeberg voi palata töihin Poliisiksi, kun ei koskaan ole Poliisin töitä tehnyt?

Eihän sellainen voi tietää mitä on lainkuuliaisuus, kun on lainkuuliattomuudella tienannut pienoisen omaisuuden?

Sisäasiainministeriön "Milli Vanilli"...

On kuin sarjakuristajaa ei voi todentaa, ei ole näyttöä, kun toista hanskaa ei löydy!

Miksi valtiovalta edellyttää, että kansalaisten tulee alistua lapsen ajattelumaailmaan, ettei nämä kummallisuudet ala vaivaamaan?

Voisiko Päivi Räsästä monistaa, kun Puolustusvoimat ovat kunnostautuneet ihmisten "copy>paste" - tekniikassa?

Saataisi edes yksi politiikko jolla on "ääpryk"!