Suomalaiset matkailijat vievät rahansa ulkomaille, kotimaan matkailua halutaan piristää löysäämällä alkoholin verotusta

Talvella kun lentää Itävaltaan tai Sveitsiin laskettelemaan viikoksi tai kahdeksi niin se tulee huomattavan paljon halvemmaksi kuin Suomessa ja siellä on myös hulppeat rinteet ja hyvät majoitukset eikä mitään nyppylöitä kuten Suomen kaikissa hiihtokeskuksissa vain on.Kesäkelien saaminen tammi-huhtikuussa Suomessa on mahdonta saada vaan sitä on lähdettävä kesään muualle esim. Espanjaan tai Portugaliin jossa alkoholia on joka kaupassa ja sitä voi ostaa joka päivä oli sitten pyhä tai arki.Hinta on vain murto osa Suomen hinnoista mutta sen takia ei kannata maailmalle lähteä vaan nauttimaan kesästä ja hyvästä ja edullisesta ruoasta ja mukavista muista hetkistä joita Suomen matkailubisnes ei voi milloinkaan tarjota.