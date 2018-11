Suomalaiset kehuvat poikkeuksellisen paljon presidentti Niinistön ulkopolitiikan hoitoa – EVA:n kyselyssä Sipilälle ja Soinille murska-arvio

89 prosenttia suomalaisista antaa tasavallan presidentti Sauli Niinistölle melko hyvän tai erittäin hyvän arvosanan ulkopolitiikan hoidosta. Asia selviää EVA:n selvityksestä.

Vain seitsemän prosentin mielestä Niinistö ansaitsee melko huonon tai erittäin huonon arvosanan.

Suomalaisten luottamus presidenttien ulkopolitiikan johtamiseen on ollut ennenkin vahvaa, mutta Niinistön aikana se on vahvistunut.

Edellisen kerran EVA kysyi suomalaisten arvosanoja ulkopolitiikan toimijoille vuonna 2007. Presidentti Tarja Halosen toiminnan ulkopolitiikassa arvioi tuolloin melko hyväksi tai erittäin hyväksi 77 prosenttia suomalaisista.

Suomalaisten luottamus hallituksen ja sen ministereiden kykyyn hoitaa ulkopolitiikkaa on heikentynyt vuodesta 2007. Juha Sipilän hallitus kokonaisuutena saa 31 prosentilta suomalaisilta erittäin hyvän tai melko hyvän arvosanan.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus kokonaisuutena saa 31 prosentilta suomalaisilta erittäin hyvän tai melko hyvän arvosanan. Arkistokuva.

Enemmistö (61 %) suomalaisista antaa Sipilän hallitukselle huonon arvosanan. Vuonna 2007 Matti Vanhasen toinen hallitus sai 50 prosentilta kansalaisista erittäin hyvän tai melko hyvän arvosanan.

Samalla kun suomalaisten luottamus presidentin toimintaan on kasvanut, luottamus ulkopolitiikan hoitoon kokonaisuutena on heikentynyt. Kaksi kolmesta suomalaisesta antaa Suomen ulkopolitiikalle kokonaisuutena hyvän arvosanan. Vuonna 2007 hyvän arvosanan ulkopolitiikan hoidolle antoi vielä yli 80 prosenttia suomalaisista.



Heikko arvosana saattaa osin selittyä hallituksen suosiolla ylipäänsä. Varsinkin perussuomalaisten hajaannuttua kesällä 2017 sinisiin ja perussuomalaisiin, hallituksen tuesta putosi kannatusmittauksissa osa pois. Hallituspuolueiden, keskustan, kokoomuksen ja sinisten, yhteenlaskettu kannatus oli Yleisradion Taloustutkimuksella teettämän kannatusmittauksen mukaan lokakuussa 2018 yhteensä vain 38 prosenttia.

Yksittäisistä ministereista pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja ulkoministeri Timo Soini (sin.) saavat selvästi heikommat arvosanat kuin ministerit vuonna 2007. Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) suoritus sen sijaan arvioidaan paremmaksi kuin silloisen puolustusministerin. Enemmistö suomalaisista (58%) pitää pääministeri Sipilän ulkopolitiikan hoitamista huonona. Soinin suorituksen arvioi kyselyn perusteella huonoksi peräti 66 prosenttia kansalaisista.

Ulkoministeri Timo Soinin suorituksen arvioi huonoksi peräti 66 prosenttia vastanneista. Arkistokuva. KUVA: Joel Maisalmi

Ulkoministeriön virkamiehistöön luottamus on lisääntynyt. Vuonna 2007 virkamiesten ulkopolitiikan hoidolle antoi hyvän arvosanan 38 prosenttia vastanneista ja nyt enemmistö 53 prosenttia. Evat toteaa, että tämä tukee käsitystä, että suomalaiset suhtautuvat epäillen nimenomaan ministereihin, eivätkä ulkopolitiikan linjaan yleisesti.



Kysely ulkopolitiikasta on osa EVA:n vuoden 2018 arvo- ja asennetutkimusta. Tulokset perustuvat 2­ 073 henkilön vastauksiin. Virhemarginaali koko väestön tasolla on 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tiedot kerättiin 24.9.-4.10.2018.

Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla, ja se on painotettu edustamaan väestöä sukupuoluen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puolukannatuksen mukaan. Jatkoanalyysin on tehnyt Yhdystkuntatutkimus Oy.

EVA on tehnyt arvo- ja asennetutkimuksia vuodesta 1984.