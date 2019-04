Suomalaiset kalastavat ja metsästävät valtion alueella kaksi miljoonaa päivää vuodessa, aktiivisinta harrastus on Pohjois-Suomessa

Metsähallituksen selvityksen mukaan suomalaiset kalastavat ja metsästävät valtion mailla noin kaksi miljoonaa päivää vuodessa. Erityisen suosittua ovat onkiminen ja pilkkiminen, joihin ei pääsääntöisesti tarvita kalastuslupaa.

Metsähallitus on selvittänyt suomalaisten metsästys- ja kalastusharrastusta laajoilla kyselyillä. Harrastaminen on aktiivisinta Pohjois-Suomessa, jossa on merkittävä osa valtion omistamista maa- ja sisävesialueista.

Suomalaiset hyödyntävät ahkerasti erityisesti niitä metsästys- ja kalastusoikeuksia, joihin ei tarvita lupaa. Tällaisia päiviä karttuu vuodessa noin 1,4 miljoonaa.

Osalla pohjoissuomalaisista on oikeus metsästää valtion alueilla omassa kotikunnassaan. Tällä alueella elää viisi prosenttia Suomen väestöstä mutta viidennes suomalaisista metsästäjistä.

Kerätyn tiedon perusteella valtion alueiden erätaloudella on merkittävä rooli. Esimerkiksi vesiltä ja metsistä pyydetyn saaliin vuotuinen arvo on yhteensä noin 30–35 miljoonaa euroa. Vapaa-ajankalastajien saalin arvo ei ole luvussa mukana.

Merkittävimmän osan muodostavat hirvisaalis, jonka arvo on 7–10 miljoonaa. Merialueilla kaupallisen kalastuksen saaliin arvo on noin 19 miljoonaa euroa.