Suomalaiset ajavat vähemmän arvokkailla autoilla kuin norjalaiset ja ruotsalaiset – veromuutoksilla vähän vaikutusta autokantaan

Ruotsissa on uuden auton hinnassa huomattavasti pienempi vero kuin Suomessa. Toinen kotitalousmenoja vähentävä tekijä on ollut jopa 100 vuotta pitkät asuntolainat. on vain korkomenot. Siinä perillisetkin saavat vanhemmiltaan velan ja maksella pelkkiä korkoja. Näin sitä rahaa on sitten jäänyt käteen. Toisaalta on siellä Ruotsisakin vanhoja autoja liikenteessä, mutta senkin hinta on edullisempi kuin Suomessa. Kuitenkin se on pintakiiltoa, ja näyttää hyvältä, kun ei ajattele todellisuutta.