Suomalais-venäläisen oligarkin ja suomalaisten pankkien oikeudenkäynti alkoi – pankit pelkäävät USA:n reaktiota, miljardööri ei pysty maksamaan laskujaan

Miljardööri Boris Rotenberg sanoo, ettei pysty maksamaan laskujaan, koska suomalaiset pankit eivät käsittele hänen rahojaan Yhdysvaltojen reaktioiden pelossa. Rotenberg on Yhdysvaltojen pakotelistalla. Syynä ovat Krimin valtaus ja Venäjän muut sotilastoimet Ukrainassa. Rotenberg kuuluu Venäjän presidentti Vladimir Putinin sisäpiiriin.

Suomalais-venäläisen oligarkin Boris Rotenbergin ja neljän suomalaisen pankin välinen oikeudenkäynti käynnistyi Helsingin käräjäoikeudessa.

Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen Rotenberg vaatii, että käräjäoikeus velvoittaa pankit välittämään hänen rahaliikennettään.

Tapausta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tänään tiistaina sekä huomenna keskiviikkona.

Nordea, Osuuspankki, Danske Bank ja Handelsbanken eivät ole käsitelleet Rotenbergin tekemiä tilisiirtoja sen jälkeen kun, Yhdysvallat asetti Rotenbergin pakotelistalle. Rotenbergin mukaan hän ei pysty tällä hetkellä maksamaan esimerkiksi sähkölaskujaan eikä verojaan.

Yhdysvallat asetti Rotenbergin pakotelistalle vuonna 2014, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Miljardööri Rotenberg kuuluu Venäjän presidentti Vladimir Putinin sisäpiiriin, josta useat henkilöt on asetettu pakotelistalle Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Hän on Putinin ystävä miesten nuoruusvuosilta asti, jolloin he harrastivat judoa samassa seurassa.

Rotenberg on ainoastaan Yhdysvaltojen eikä EU:n pakotelistalla, mutta suomalaispankit eivät halua käsitellä hänen varojaan, koska ne pelkäävät joutuvansa itse pakotteiden kohteeksi.

Yhdysvaltojen pakotelistalla on myös Boris Rotenbergin poika Roman Rotenberg, joka on niin ikään Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen. Boris Rotenbergin veli Arkadi Rotenberg taas on sekä Yhdysvaltojen että EU:n pakotelistalla.

Boris Rotenberg ei ole itse paikalla oikeudenkäynnissä.

Käräjäoikeus katsoi pakoteriskin olevan todellinen

Pankkien kanta kiistassa on, että niille olisi kohtuuton riski käsitellä Rotenbergin varoja Yhdysvaltojen vastatoimien pelossa. Samalla pankit vetoavat esimerkiksi rahapesulakeihin.

Laki tai sopimukset eivät kiellä suomalaisia pankkeja käsittelemästä pakotelistalla olevien henkilöiden rahoja, vaan kyse on Yhdysvaltojen valta-asemasta rahoitusmarkkinoilla.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen pankkitoimiluvan menettäminen olisi liikepankille katastrofaalista.

Rotenberg vaatii pankeilta palvelua vetoamalla esimerkiksi EU-kansalaisten yhdenvertaisuusvaatimuksiin. Rotenbergin mukaan hän ei kykene maksamaan tällä hetkellä mitään laskujaan

Käräjäoikeus otti riitaan kantaa osittain jo helmikuussa, kun oikeus vastasi Rotenbergin ennakkovaatimukseen rahaliikenteen sallimisesta ennen varsinaisen oikeudenkäynnin alkamista. Oikeus hylkäsi vaatimuksen, eikä velvoittanut pankkeja käsittelemään Rotenbergin rahaliikennettä hänen vaatimuksensa mukaisesti.

Käräjäoikeus katsoi, että pankeilla olisi todellinen uhka joutua pakotteiden kohteeksi, mikäli ne käsittelisivät Rotenbergin rahaliikennettä.

– On tiedossa, että pakotelistalla olevien tahojen kanssa asioiminen voi johtaa taloudellisiin seuraamuksiin myös niiden osalta, jotka eivät itse ole olleet pakotelistalla ja että seuraamukset voivat olla taloudellisesti vakaviakin, todettiin käräjäoikeuden helmikuisessa päätöksessä.